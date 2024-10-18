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Путин: РФ занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности

Россия занимает четвертое место среди экономик мира по паритету покупательной способности.

Путин: РФ занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности
© ТАСС

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

"На четвертом месте - РФ, мы чуть-чуть обогнали Японию", - сказал он.

По словам Путина, самая крупная экономика мира по паритету покупательной способности - это Китай.

"Это статистика, на втором месте [находятся] США. Да, на душу населения, конечно, в Штатах намного больше, но так посмотрите, сколько населения в Китае - 1,5 млрд, и сколько в США. Но объем экономики стал больше. На третьем месте [по паритету покупательной способности] Индия", - уточнил он.

Экономика
Владимир Путин
БРИКС