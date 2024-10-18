Путин: РФ занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности
Россия занимает четвертое место среди экономик мира по паритету покупательной способности.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.
По словам Путина, самая крупная экономика мира по паритету покупательной способности - это Китай.
"Это статистика, на втором месте [находятся] США. Да, на душу населения, конечно, в Штатах намного больше, но так посмотрите, сколько населения в Китае - 1,5 млрд, и сколько в США. Но объем экономики стал больше. На третьем месте [по паритету покупательной способности] Индия", - уточнил он.