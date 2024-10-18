Путин заявил, что РФ проводит 95% торговых операций в национальных валютах

Россия не отказывалась от доллара в качестве универсальной валюты, стране отказали в его использовании.

Теперь 95% торговых операций проводятся с партнерами в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.