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Силуанов назвал трех друзей России

Министр финансов России Антон Силуанов назвал трех друзей России. Об этом сообщает издание «Абзац».

Силуанов назвал трех друзей России
© РИА Новости

Такое заявление он сделал во время своего выступления на Московском финансовом форуме. По словам Силуанова, тремя друзьями России являются армия, флот и крепкие финансы.

«Если крепкие финансы, то и крепкие тылы, и в обороне у нас все хорошо. Наоборот не получается — если финансы слабые, разбалансированные, ничего не будет. Ничего не будет, не будет нигде успехов — вот это важно. Поэтому друзья страны России — армия, флот и крепкие финансы», – заявил министр финансов.

Ранее Силуанов заявил, что Россия уже давно опережает страны, которые считаются развитыми.

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