Объем экспорта из Китая в Россию рекордно вырос в сентябре

Объем экспорта из Китая в Россию в сентябре достиг рекордного месячного показателя за всю историю наблюдений – $11,25 миллиарда долларов, следует из таможенных данных КНР.

© nsn.fm

Рост экспорта в годовом выражении в сентябре составил 16,6%, это самый быстрый темп в 2024 году.

В то же время импорт Китая из России в годовом выражении в юанях сократился на 9,2% после снижения на 1,1% в августе.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Японии по итогам сентября увеличился на 22,78% в годовом выражении и составил 659 миллионов долларов, напоминает «Радиоточка НСН».