Аналитик прокомментировал динамику цен на золото

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал сообщение о том, что биржевая стоимость золота поднялась выше $2710 за тройскую унцию.

«Цена демонстрирует рост седьмой день подряд и торгуется на историческом максимуме на фоне растущей неопределённости вокруг предстоящих выборов в США и геополитической напряжённости на Ближнем Востоке», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, рост ограничивало укрепление доллара и повышение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4,112%.

Антонов отметил, что инвесторы по-прежнему рассматривают золото как безопасный актив в условиях глобальной экономической неопределённости.

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT назвал наиболее выгодные инструменты вложения денег для россиян.