Совет директоров МВФ одобрил новый транш Украине в размере $1,1 млрд

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение о выделении очередного транша Украине в размере 1,1 миллиарда долларов в рамках механизма расширенного кредитования (EFF), который был утвержден в марте прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

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«Сегодня совет исполнительных директоров МВФ завершил пятый обзор EFF для Украины, что позволило выделить Украине около $1,1 млрд, которые будут направлены на поддержку бюджета», — отмечается в документе.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в период с октября по декабрь Соединенные Штаты передадут Киеву несколько значительных пакетов помощи. Он не стал углубляться в детали, при этом отметив, что размеры этих пакетов составят от $500 млн до $750 млн.

Также сегодня официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США объявят о новых мерах военной поддержки Украины на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» в ноябре.