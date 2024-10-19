Продажи товаров для квадроберов на Wildberries показывают взрывной рост на тысячи процентов с начала 2024 года. Но пик интереса, возможно, уже пройден, сообщает РБК со ссылкой на объединенную компанию Wildberries и Russ.

В компании пояснили, что в прошлом году спрос на такие товары был точечным, а сейчас «приобрел более массовый характер». За первые три квартала 2024 года продажи товаров для квадробики на Wildberries выросли на 4800% в штуках и на 4700% в рублях.

В Москве рост составил соответственно 4200% и 4400%.

«Абсолютный рекорд продаж пришелся на май 2024 года, после этого и до текущего момента спрос остается на стабильно высоком уровне», — сказали в компании.

Там считают, что пик интереса пройден и уже намечается тенденция к постепенному снижению спроса на «квадро-товары».

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Первая продажа маски, предназначенной для квадробинга, состоялась 2 января 2022 года.

Сейчас на маркетплейсе можно найти около 1,5 тыс. товаров для квадроберов. Это маски животных, перчатки-лапы и хвосты, а также заготовки для самостоятельного изготовления аксессуаров.

Ранее «Рамблер» рассказывал, кто такие квадроберы и почему в России к ним такое пристальное внимание.