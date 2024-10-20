Назван объем транзита газа из России в Европу через Украину

"Газпром" подает газ для Европы через территорию Украины на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области в объеме 42,1 млн кубометров в сутки. Об этом заявил представитель холдинга Сергей Куприянов.

Накануне объем прокачки составил 42,4 млн кубометров, в среднем в октябре - более 42 млн кубометров.

Заявка на ГИС "Сохрановка" в очередной раз отклонена украинской стороной.

Напомним, прием газа для транзита через "Сохрановку" был прекращен Украиной в мае 2022 года. С тех пор ГИС "Суджа" остается единственным каналом поставок газа из России в страны Евросоюза. В частности, от этого маршрута зависят Словакия и Австрия.