В США потребовали усилить санкции против нефтяной отрасли РФ

Конгресс США потребовал от администрации президента США Джо Байдена ужесточить ограничительные меры против России. Об этом пишет Financial Times.

В частности, конгрессмены считают необходимым усилить санкции против российской нефтяной промышленности.

В Конгрессе заметили, что действующие правила позволяют крупной американской нефтесервисной компании SLB подпитывать российский военно-промышленный комплекс.

Ранее сообщалось, что техасская SLB после ухода из России основных западных конкурентов расширила присутствие в стране.

В частности, с августа по декабрь 2023 года она ввезла в РФ оборудование на сумму в размере $17,5 млн.