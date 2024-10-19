В США потребовали усилить санкции против нефтяной отрасли РФ

FT: Конгресс США потребовал усилить санкции против нефтяной отрасли РФ
Конгресс США потребовал от администрации президента США Джо Байдена ужесточить ограничительные меры против России. Об этом пишет Financial Times.
В частности, конгрессмены считают необходимым усилить санкции против российской нефтяной промышленности.
В Конгрессе заметили, что действующие правила позволяют крупной американской нефтесервисной компании SLB подпитывать российский военно-промышленный комплекс.
Ранее сообщалось, что техасская SLB после ухода из России основных западных конкурентов расширила присутствие в стране.
В частности, с августа по декабрь 2023 года она ввезла в РФ оборудование на сумму в размере $17,5 млн.