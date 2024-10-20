МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что европейские потребители российского газа находятся в курсе ситуации, сложившейся в связи с отказом Киева продлевать соглашение о транзите российского газа.

«Насколько известно, в настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях», — цитирует его РИА Новости.

При этом Полищук подчеркнул, что Россия всегда добросовестно выполняет контрактные обязательства, в том числе по поставкам газа в европейские страны.

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Украина ранее отказалась от транзита российского газа с 1 января 2025 года.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что для Будапешта не имеют значения поставки газа через территорию Украины. По его словам, «Турецкий поток» может обеспечить Венгрию.

Также сообщалось, что Чехия потратила на сырьё из России в пять раз больше, чем на Украину.