Названы восемь российских регионов, которые производят половину ВВП России

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье оказались лидерами по вкладу в валовой внутренний продукт России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. По подсчетам агентства, больше половины объема ВВП производят всего восемь регионов страны.

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Так, на Москву приходится 20,3%, на Санкт-Петербург — 7,9%, на Московскую область — 5,5%. Также в топ-8 попали ХМАО (4,9%), ЯНАО (3,8%), Краснодарский край (3,1%), Татарстан — 3%, Свердловская область — 2,5%. На перечисленные регионы приходится 50,9% экономики России.

Ранее Международный валютный фонд подсчитал, что суммарный госдолг всех стран уже в этом году превысит $100 трлн. Как отмечается, это 93% мирового ВВП. Лидерами роста задолженности стали две крупнейшие экономики — США и Китая, где долг вырос более чем на два и шесть процентных пунктов от ВВП соответственно. Правительства не хотят сокращать расходы на фоне стремления финансировать чистую энергетику, поддержку стареющего населения и укрепление безопасности.

Внешний долг России, как сообщили ранее в ЦБ, снизился на 7,7% с начала текущего года и составил $293,4 млрд (28 трлн рублей). Это минимальный размер внешнего долга страны с 2006 года, тогда он составлял $269,5 млрд (25 трлн рублей). Главным образом это произошло за счет падения в третьем квартале обязательств реального сектора экономики — сразу на $11,1 млрд (1 трлн рублей), или на 6,9%.