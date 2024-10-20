Правительство сообщило о поставках топлива в Киргизию

Российские компании полностью покрывают потребности Киргизии в нефтепродуктах и продолжают развивать газовую инфраструктуру республики. Об этом сообщает ТАСС.

Поставки включают бензин, авиационный керосин, дизельное топливо и битум.

«Одним из основных направлений взаимодействия является энергетическая сфера. Россия полностью обеспечивает потребности республики в нефтепродуктах», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В настоящее время также реализуется программа газификации Киргизии до 2030 года при участии «Газпрома». Более 80 российских регионов поддерживают торгово-экономические связи с республикой.

На долю России приходится 20% внешней торговли Киргизии. В 2023 году товарооборот между странами увеличился на 5,6% и достиг $3,6 млрд. В 2024 году сохраняется положительная динамика торговых отношений.

До этого стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем в январе-августе 2024 года достиг $155 млрд, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Китай продолжает оставаться главным торговым партнером России, несмотря на изменения в поставках.