В США предупредили о тикающей «мировой фискальной бомбе»

Уровень государственного долга всех стран мира в 2024 году может достичь рекордных 100 трлн долларов, что крайне опасно для экономики, так как приближает наступление глобального шока. О тикающей «мировой фискальной бомбе» пишет Bloomberg.

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В агентстве подчеркнули, что уровень мировой долговой нагрузки продолжает расти во всех странах. По итогам 2024 года он может составить 94,8 процента или рекордных 100 трлн долларов. При этом аналитики со ссылкой на слова директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, отмечают, что давление на весь мир оказывает «гора заимствований» США и Китая. При этом наблюдается «неумолимое» сочетание низкого роста и высокого долга.

Аналитики подчеркнули, что странам необходимо начать сокращать долг и создать защитные буферы на случай «нового мирового шока», который может настать раньше, чем рассчитывают специалисты, и «может привести к непредсказуемым итогам».

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Также отмечается, что из-за возрастающего уровня задолженности таких системно значимых для экономики стран, как США и Китай, ЦБ России может повысить ключевую ставку на следующем заседании. В то же время ЦБ Канады и Китая, скорее всего, ненамного понизят ее.