МВФ забил тревогу из-за тикающей фискальной бомбы на 100 триллионов долларов

Международный валютный фонд обеспокоился тем, что общий государственный долг может достигнуть рекордной отметки в 100 триллионов долларов в 2024 году из-за обязательств США и Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

«В среду в выпуске Fiscal Monitor МВФ будет опубликовано предупреждение о том, что уровень государственного долга в этом году может достичь 100 триллионов долларов, что обусловлено ростом Китая и США», — сообщает Bloomberg.

Там добавили, что уровень долговой нагрузки во всем мире составил 94,8% за 2024 год.

Наиболее большой долг зафиксирован у США — 97,4%, Китая — 62,1%, и Японии — 254%. В странах «Большой семерки» («Группа семи», G7) уровень долга составил 125,9%. Предполагается, что он увеличится до 188% к 2050 году.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что США будет политически трудно снизить бюджетный дефицит и госдолг, передает RT. Однако сейчас хорошее время для того, чтобы подготовиться к угрозам в будущем, отметила Георгиева.