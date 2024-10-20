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Названы страны БРИКС с наибольшими запасами золота

Более 20% мировых резервов золота приходится на государства БРИКС. Лидерами объединения по золотым запасам являются Россия и Китай. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

Названы страны БРИКС с наибольшими запасами золота
© globallookpress.com

Опубликована статистика второго квартала 2024 года по общим мировым объемам золотых резервов. Они составляют 29,03 тысячи тонн. При этом 21,4% приходится на страны БРИКС с учетом того, что доли Ирана и Эфиопии не разглашаются.

Лидерами с наибольшим количеством запасов драгоценного металла стали Россия и Китай. У них 234 000 и 226 000 тонн соответственно.

У Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ доли составляют менее 3% от мировых резервов золота.

Ранее стало известно, в каких городах России у жителей больше всего «золотого запаса».