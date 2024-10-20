Депутат высказался об отказе Украины от транзита газа

Решение Украины об отказе от транзита российского газа в страны Евросоюза, вероятно, свидетельствует о том, что Киев продолжает идти в фарватере США, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Вашингтон продолжит попытки выдавливания Москвы с рынка энергоресурсов, поскольку она является для него прямым конкурентом.

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Отвечать на решения и действия Киева я не могу, потому что подчас мы понимаем неадекватность их поведения и заигрывания перед США. Естественно, США невыгодны любые поставки углеводородов из России в Европу, потому что мы являемся для них конкурентами. Все понимают, что их предложения дороже для европейцев, но они выкручивают европейцам руки, это сказывается на их экономике, — отметил Чепа.

Депутат подчеркнул, что те страны, которые, несмотря на внешнее давление, решили закупать именно российский газ, оказываются в выигрышном положении по сравнению с другими странами Европы. По его мнению, Вашингтон продолжит свои усилия в данном секторе, что в том числе выльется в попытки влияния на цены. Он заключил, что США будут и дальше сбивать цену в стремлении помешать России.

Ранее Алексей Чепа заявил, что решение Киева об отказе продлить соглашение с «Газпромом» о транзите газа вызовет некоторые сложности в отношениях Украины с рядом стран Евросоюза. По его мнению, альтернативные варианты транспортировки могут оказаться дороже для европейских потребителей.