Стало известно, кто пострадает при отказе Украины от транзита газа

Отказ правительства Украины продлевать заключенное с «Газпромом» соглашение о транзите газа вызовет некоторые сложности в отношениях страны с рядом европейских государств, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, альтернативные варианты транспортировки могут оказаться дороже для европейских потребителей.

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Это вызовет определенные сложности в отношении Украины с рядом Европейских государств. Я думаю, что варианты другой транспортировки могут оказаться немного дороже для этих стран, но все равно это возможно, — считает Чепа.

Парламентарий добавил, что из-за решения по поставкам газа Украина больше потеряет, поскольку она получала деньги за транзит. Чепа выразил уверенность, что Россия найдет решение для поставки топлива через другие страны.

Срок контракта на поставки российского газа в Европу через Украину, заключенный между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз», истекает в конце декабря. При этом в Киеве отказались продлевать соглашение.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что потребители российского газа в странах Европы знают о ситуации, вызванной отказом Украины продлевать соглашение о транзите. По его словам, сейчас прорабатываются возможные варианты действий.