Экономист рассказал о возможном росте цен на продукты к Новому году
Цена на продукты для новогоднего стола может вырасти на 15 % к концу года. Такой прогноз сделал экономист Александр Разуваев в беседе с Ura.ru.
По оценкам аналитика, продуктовая инфляция в России достигла 20-25 % и продолжит расти. К примеру, за последний год сливочное масло подорожало на четверть и все еще растет в цене. Цена на яйца увеличится еще минимум на пять процентов сверх 21,8 процента годовых.
Одной из причин роста цен, как отмечает Разуваев, является ослабление рубля. Это непосредственно связано с государственными расходами.
«У нас очень большие государственные расходы, а это всегда инфляция. До конца года их планируют увеличить на внеплановые два триллиона. Соответственно, инфляция будет выше, чем ждали. Я думаю, что по итогам года она достигнет 9-10 % при целевом значении в 4 %», — отметил экономист.