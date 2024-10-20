Экономист рассказал о возможном росте цен на продукты к Новому году

Цена на продукты для новогоднего стола может вырасти на 15 % к концу года. Такой прогноз сделал экономист Александр Разуваев в беседе с Ura.ru.

По оценкам аналитика, продуктовая инфляция в России достигла 20-25 % и продолжит расти. К примеру, за последний год сливочное масло подорожало на четверть и все еще растет в цене. Цена на яйца увеличится еще минимум на пять процентов сверх 21,8 процента годовых.

Одной из причин роста цен, как отмечает Разуваев, является ослабление рубля. Это непосредственно связано с государственными расходами.