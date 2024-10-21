ГАВАНА, 21 октября. /ТАСС/. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в свете нынешнего энергетического кризиса поблагодарил за поддержку и предложения помощи от правительств нескольких стран, в том числе России, и сообщил, что карибская республика ведет переговоры о конкретизации получения этой помощи.

"Благодарим за усилия и немедленную поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса, чтобы противостоять нынешней ситуации, в которой оказалась национальная электро-энергетическая система", - написал министр в X (ранее Twitter). "Куба проводит переговоры, чтобы конкретизировать получение этой помощи", - сообщил он.

Вечером в воскресенье национальная электро-энергетическая система Кубы в третий раз за последние двое суток вышла из строя. Население страны испытывает проблемы не только со светом, но и с водоснабжением в свете нынешнего кризиса. О том, поедет ли в нынешней ситуации президент республики Мигель Диас-Канель на саммит БРИКС в Казань, пока не сообщается.