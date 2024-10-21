Цены на рыбу и креветки вырастут в РФ

Поставщики рыбной продукции начали уведомлять торговые сети об удорожании широкого перечня морепродуктов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на рынке ритейла.

Как уточняется, речь идет о повышении цен в среднем на 15–20%. Соответствующие письма компании начали получать с середины лета, отметил собеседник. Подчеркивается, что рост стоимости касается, в частности, креветок.

Также в материале говорится, что у поставщиков растет в цене рыба. В пресс-службе X5 Group отметили, что торговой сети «Перекресток» направили уведомления о повышении цен практически все поставщики рыбы.

По большей части увеличение цены распространяется на сельдь, скумбрию и красную рыбу, а также на дальневосточную горбушу и аквакультурную форель. В пресс-службе Росрыболовства подчеркнули, что ведомство не занимается вопросами регулирования ценообразования.

По данным подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс», в середине октября 2024 года на Дальнем Востоке цена горбуши была в 2,6 раза выше в опте, чем год назад, и стоила 400 руб. за 1 кг (ранее - 150 руб.). Тихоокеанская сельдь выросла в цене на 36,8% (с 68 до 93 руб. за 1 кг). При этом стоимость минтая незначительно упала — на 3% (со 101 до 98 руб. за 1 кг).