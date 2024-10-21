ЕС готовится к торговой войне с Трампом

На фоне роста шансов на победу Трампа Европейский союз готовится к худшему и, по данным Bloomberg, уже составил список американских товаров, на которые будут введены тарифы, если бывший президент победит на выборах в США и выполнит свою угрозу ввести карательные торговые меры в отношении блока, передает Zerohedge.

Ссылаясь на «людей, знакомых с ходом мыслей блока», Bloomberg пишет, что новые пошлины против американских компаний не являются базовым вариантом для ЕС и будут использоваться только в качестве ответной меры на действия Белого дома. Другими словами, это угроза Трампу, если он снова станет президентом.

Между тем Трампа вряд ли отпугнет угроза ответных тарифов:

«Для меня самое красивое слово в словаре — это «тарифы», — заявил Трамп на прошлой неделе в интервью Bloomberg, где он подтвердил свое желание ввести широкие тарифы против торговых партнеров после выборов.

Трамп заявил, что, став президентом, он наложит на такие страны, как Китай, тарифы в размере от 60 до 100%, а на импорт из других стран — 10%. Он также может ввести ответные меры против европейских налогов на цифровые услуги, которые неявно направлены против американских технологических гигантов.

Трамп пригрозил миру последствиями за уход от долларов

«Наши союзники воспользовались нами. Даже больше, чем наши враги», — сказал Трамп. «Наши союзники — это Европейский союз. Наш торговый дефицит с ЕС составляет 300 миллиардов долларов».

Независимо от того, кто победит на выборах, торговые отношения с США будут иметь первостепенное значение. В случае победы Харрис ЕС будет стремиться уладить некоторые вопросы, оставшиеся нерешенными во время президентства Байдена, например, заключить постоянную сделку по избавлению от оставшихся тарифов на сталь и алюминий, подчеркнули осведомленные источники.