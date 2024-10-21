Минфин впервые использовал ИИ в подготовке бюджета

В 2024 году представителями Минфина и Сбера был запущен пилотный проект по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в бюджетном процессе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на первого замминистра финансов Ирину Окладникову.

Замминистра выступила на полях Московского финансового форума (МФФ). По ее словам, разработка будет помогать сопоставлять коды бюджетной классификации и привязанные к ним результаты.

Как уточнил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на полях МФФ, уже сейчас AI-агент работает на уровне 84% точности, «а будет еще точнее». Благодаря запуску ИИ люди сосредоточатся на сложных, важных, творческих и интересных задачах, добавил он.

Ранее сообщалось, что, по данным MarketsandMarkets, объем мирового рынка искусственного интеллекта в здравоохранении, в 2024 году уже достиг 20,9 млрд долларов. Как отмечалось, в ближайшие пять лет среднегодовой темп его роста ожидается на уровне 48%.