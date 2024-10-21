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Китай сочли неспособным оживить экономику

Для того чтобы инвесторы захотели вернуться в Китай, а его экономика ускорила рост, недостаточно многомиллиардных вливаний. Об этом заявил доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин, его процитировало агентство «Прайм».

Китай сочли неспособным оживить экономику
© ТАСС

По его мнению, 800 миллиардов юаней, влитых властями КНР в экономику, лишь отсрочат ее серьезные проблемы. Для того чтобы произошли кардинальные изменения к лучшему, нужны такие действия, к которым руководители Китая пока не готовы. Как полагает Казанин, вложенные миллиарды не смогут компенсировать резкого снижения уровня внешних инвестиций. Этого можно было бы добиться за счет новых льгот для инвесторов, а также ослабления роли государства. До тех пор не приходится надеяться на возвращение мирового капитала.

Ранее сообщалось, что властям Китая так и не удалось остановить падение цен на жилье, которые снижались самыми быстрыми с мая 2015 года темпами. Продажи недвижимости за девять месяцев 2024 года снизились больше чем на 17 процентов.

Экономика
Финансовый университет