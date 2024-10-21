Стоимость золота достигла рекордного уровня

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2024 года на бирже Comex достигла рекордной отметки, превысив 2750 долларов за тройскую унцию.

На бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2024 года обновила исторический максимум, пишет ТАСС. На момент 12.19 цена на драгоценный металл составляла 2 750,1 доллара за тройскую унцию, что является увеличением на 0,74%.

Через несколько минут, к 12.26, стоимость фьючерса на золото показала дальнейший рост, достигнув 2 750,4 доллара за унцию, что составляет прирост на 0,75 процента. Этот рост подчеркивает нестабильность и высокую волатильность на рынке драгоценных металлов в последние дни.

Рост цен на золото может быть обусловлен различными факторами, включая глобальные экономические условия, инвестиционный спрос и геополитическую нестабильность, которые способствуют повышению цен на драгоценные металлы как на безопасное убежище для инвесторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Россия установила новый рекорд по золотым резервам, увеличив их до 199,8 млрд долларов, что на 5,8% больше по сравнению с предыдущим максимумом. Также сообщалось, что золото продолжает дорожать за счет ослабления курса доллара и ожидания существенного снижения процентных ставок ФРС на этой неделе.