Индия хочет импортировать монгольский уголь через Россию

В стремлении снизить зависимость от транзита через Китай, Индия изучает возможности регулярного импорта монгольского коксующегося угля через Россию, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

В прошлом году металлургические предприятия Индии, второго по величине производителя стали в мире, столкнулись с проблемой нестабильности австралийских поставок коксующегося угля, и правительство направило делегации в Монголию в попытке диверсифицировать источники этого топлива.

Несмотря на более долгий путь, индийские сталелитейные компании теперь рассмотрят возможность импорта монгольского коксующегося угля через Россию, сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.

«Существуют стратегические проблемы с поставками через Китай, и путь гораздо длиннее, если уголь будет поставляться из России», — сказал источник.

Министерство сталелитейной промышленности Индии пока не ответило на электронное письмо Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

После перебоев с поставками в Австралии индийские металлургические компании попросили правительство вмешаться и помочь разработать маршруты для обеспечения регулярных поставок коксующегося угля из Монголии.Не имеющая выхода к морю, но богатая ресурсами Монголия может предложить лучшие сорта коксующегося угля, говорят представители отрасли. Ее продукция примерно на 50 долларов за метрическую тонну дешевле австралийского эквивалента, сказал правительственный источник.

Хотя некоторые поставки в Индию осуществляются через Китай, индийские власти считают, что Нью-Дели не стоит полностью полагаться на Пекин в вопросе стабильных поставок коксующегося угля из соседней Монголии.Отношения между азиатскими гигантами остаются напряженными с тех пор, как в июне 2020 года в результате крупнейшего за последние десятилетия военного столкновения на спорной гималайской границе погибли 20 индийских и по меньшей мере четыре китайских солдата. Тысячи военнослужащих по-прежнему мобилизованы с каждой стороны.

Индийские сталелитейные компании потребляют около 70 миллионов метрических тонн коксующегося угля в год, при этом 85% потребности покрывается за счет импорта.

На Австралию обычно приходится более половины годового импорта коксующегося угля в Индию. Кроме того, Индия импортирует коксующийся уголь из России, США и некоторых других стран.

В первой половине текущего финансового года, начиная с апреля, Индия импортировала 29,4 млн метрических тонн коксующегося угля, что почти на 2% больше, чем в прошлом году, сообщает сырьевая консалтинговая компания BigMint.