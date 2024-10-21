На саммите БРИКС, который пройдет в Казани, президент России Владимир Путин якобы представит план по разрушению долларовой системы. Об этом стало известно The Economist.

Глава государства рассчитывает «придать блоку вес» и предложить лидерам стран-участников построить новую глобальную финансово-платежную систему, «чтобы нанести удар по доминированию Америки в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций».

Создание альтернативной платежной системы БРИКС обеспечит странам Глобального юга более дешевые и быстрые транзакции, а также позволит привлечь развивающиеся экономики. На Западе тем временем опасаются, что этот механизм позволит участникам обходить наложенные санкции и станет угрозой многолетнему доминированию США в мировой финансовой системе, которая была «основой послевоенного порядка». К сегодняшнему дню мировые национальные резервы в долларах снизились примерно с 70 до 58 процентов.

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«Отправлять деньги по всему миру — это примерно то же самое, что лететь дальнемагистральным рейсом. Если два аэропорта не связаны напрямую, пассажирам придётся делать пересадку, в идеале — в оживлённом хабе, где стыкуются множество других самолётов. В мире международных платежей крупнейшим хабом является Америка, где многие банки мира обменивают иностранную валюту на доллары, а затем на валюты, в которых поступают платежи», — отмечают авторы статьи.

Так как почти все банки, проводящие операции в долларах, должны делать это через банк-корреспондент в Америке, в США могут отслеживать потоки на предмет признаков финансирования терроризма и уклонения от санкций, что дает огромный рычаг давления для Вашингтона. За последние 20 лет число людей, попавших под американские санкции, выросло более чем на 900 процентов (примерно до 9400). Также США вмешивались в работу формально независимой бельгийской системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, требуя отключать неугодные банки и целые страны, например, Иран и Россию.