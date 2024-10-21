На Украине заявили о развале экономики

Директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова заявила, что из-за конфликта с Россией в ее стране произошел развал экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, на фоне конфликта с Россией на Украине закрылись многие предприятия, а министерство экономики страны заявило о нехватке 4,5 миллионов человек рабочей силы. При этом идеальным сотрудником для работодателей, по словам Либановой, являются мужчины в возрасте, которым уже не грозит мобилизация.

«Министерство экономики считает, что нам необходимы 4,5 миллиона дополнительной рабочей силы. <...> Их заменяют женщинами и пожилыми мужчинами. С точки зрения работодателя, идеальный работник сегодня — это тот, кто уже достиг 60 лет и поэтому не может быть призван на военную службу», — рассказала она.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что политики США просят Украину снизить возраст мобилизации.