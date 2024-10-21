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Продавцов сапфиров в России освободили от одной пошлины

Правительство решило временно освободить некоторых российских производителей от действия экспортных курсовых пошлин Текст постановления опубликован на портале правовой информации.

Продавцов сапфиров в России освободили от одной пошлины
© globallookpress.com

Согласно документу, от пошлин до 31 декабря 2024 года освободили продавцов чугуна и стальных горячекатаных прутков. Послабления затронут договоры, заключенные с 1 сентября 2024-го. Ранее для них делали исключение до 31 августа — норма распространялись на правоотношения, возникшие с 1 июня.

Кроме того, кабмин РФ освободил от действия пошлин экспортеров некоторых видов сапфиров, ручных инструментов, фосфата калия, полиамидных нитей, политетрафторэтилена и фторэластомера оловянной руды и оловянных концентратов.

Курсовую экспортную пошлину ввели в России для поддержки рубля. Она начинает действовать с момента, когда курс доллара превышает 80 рублей. Максимальных семи процентов пошлина достигает при курсе выше 95 рублей. В последние месяцы рубль удерживается в диапазоне 90-95 рублей за доллар, и пошлина составляет 5,5 процента.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, правительство готово обсудить с бизнесом отмену курсовых пошлин, введенных в октябре прошлого года, но только при условии повышения налога на прибыль. По его словам, бизнесу не нравятся оборотные налоги, в том числе экспортная пошлина, из-за отсутствия связки с финансовым результатом. Глава Минфина подчеркнул, что в таком случае сборы с конечных результатов должны возрасти. Нынешняя ставка 20 процентов является одной из самых низких для развивающихся стран.

Экономика
Антон Силуанов