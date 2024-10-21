МВФ снизил для Украины размер сборов

Международный валютный фонд снизил требования к Украине по уплате сборов и надбавок, а также принял для нее исключительные условия предоставления займа, рассказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет $15,5 млрд. В октябре Киев получил согласие от руководства МВФ на получение очередного транша в рамках программы на $1,1 млрд

«Мы приняли исключительные [условия] предоставления фондом займа в условиях исключительной неопределенности», — подчеркнула Георгиева.

Директор отметила, что Украина стала первой страной, ради которой фонд пошел на существенные риски. Вместе с тем, добавила она, эта практика будет распространена и на другие страны.

Георгиева уточнила, что МВД произвел коррекцию сборов и надбавок при предоставлении кредита в связи с тем, что Киев столкнулся с «проблемой большого размера».