В США раскрыли планы в отношении российского СПГ

Власти США продолжат «закручивать гайки» в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из России, чтобы сократить нефтегазовые доходы Москвы и лишить ее средств на продолжение боевых действий на Украине. Об этом в интервью Bloomberg заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

По его словам, действующие ограничительные меры эффективны, но говорить о том, куда будет направлен следующий удар, преждевременно. Тем не менее чиновник пообещал, что санкции обязательно последуют, а Белый дом внимательно следит, куда направляют российский СПГ, чтобы выбрать новые цель и метод.

Как отмечает агентство, США добились сбоя в запуске СПГ-завода «Арктик СПГ-2» и поставках произведенного на нем топлива, но пока не трогают действующий заводы «Ямал СПГ», принадлежащий «Новатэку», и «Портовая», которым управляет «Газпром». Вероятно, главной причиной остается желание не навредить рынку СПГ.

Спрогнозированы цены на российский газ

Ранее Пайатт говорил, что США продолжат вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, в том числе в газовой отрасли. Кроме того, он подчеркивал, что Вашингтон нацелен на полное уничтожение «Арктик СПГ-2», проект должен оставаться мертворожденным.