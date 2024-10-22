В Кремле ответили на сведения о подготовке плана по крушению доллара

Сотрудничество стран в рамках БРИКС не направлено против кого-либо и чего-либо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета.Ru

«Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего — ни против доллара, ни против других валют», — сказал Песков. Он отметил, что цель работы БРИКС — обеспечить интересы стран—участниц объединения. RT на русском

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что члены БРИКС будут неуязвимыми для санкций благодаря снижению зависимости от доллара. ТАСС