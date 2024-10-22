Страны Группы семи (G7) планируют сохранить заморозку российских активов и после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщила японская деловая газета Nikkei.

По данным источников издания, G7 планирует сохранить заморозку активов РФ и после фактического завершения конфликта на Украине пока российская сторона "не заплатит за нанесенный Украине ущерб". Отмечается, что соответствующую формулировку планируется внести в совместное заявление лидеров G7 по данной теме, которое может быть принято уже в этом месяце. В заявлении также будет прописана гарантия того, что Украина получит кредит в размере $50 млрд за счет российских замороженных активов.

Зеленский попросил передать ему замороженные российские активы

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к воровству ее активов. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.