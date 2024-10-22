ЕП одобрил кредит Украине на €35 млрд под доходы от активов РФ

Европейский парламент (ЕП) одобрил предложенный Еврокомиссией (ЕК) механизм выделения Украине кредита на 35 миллиардов евро. При этом его погашение предусмотрено за счет доходов от замороженных активов России, трансляция заседания велась на сайте Европарламента.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарной сессии, которая прошла в Страсбурге. Предложенный механизм выделения средств Киеву поддержали 518 евродепутатов. Против инициативы выступили 56 парламентариев, еще 61 депутат воздержался.

Постоянные представители стран Европейского союза, предварительно, согласовали механизм выдачи Украине соответствующего кредита 9 октября. Позже его поддержал комитет Европарламента по международной торговле.

При этом в июне главы МИД Евросоюза одобрили перечисление 2,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов в "Европейский фонд мира" для военной помощи Украине.

Позднее Еврокомиссия утвердила новый транш бюджетной помощи Киеву в размере 4,2 миллиарда евро. Эти средства планировалось выделить в рамках Фонда для Украины.