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Путин отметил "хорошее состояние" товарооборота России и Индии

Товарооборот России и Индии находится в хорошем состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС.

Путин оценил товарооборот России и Индии
© РИА Новости

Путин отметил, что российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться.

"Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов, наши министры иностранных дел в постоянном контакте находятся. В хорошем состоянии находится товарооборот", - сказал глава государства.

Экономика
Нарендра Моди
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