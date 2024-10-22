МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024 год

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,6%, но ухудшил на 2025 год до 1,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Прогноз на 2024 год был повышен на 0,4 процентных пункта (п.п) по сравнению с прошлыми данными фонда, а на 2025 год - понижен на 0,2 п.п. В 2023 году экономика РФ выросла на 3,6%.

В фонде полагают, что замедление темпов роста российской экономики произойдет потому, что "частное потребление и инвестиции замедляются на фоне снижения напряженности на рынке труда и замедления роста зарплаты".

МВФ прогнозирует, что темпы роста экономики Украины в 2025 году составят 2,5%, в 2024 году - 3%.