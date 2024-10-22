Путин: РФ и КНР увеличивают товарооборот даже при негативном внешнем воздействии

Президент России Владимир Путин констатировал продолжение тенденции на увеличение товарооборота РФ и КНР, несмотря на негативное внешнее воздействие.

"После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия", - сказал глава российского государства на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он привел российские данные, свидетельствующие, что "в январе-августе товарооборот увеличился на 4,5%".

"По китайской статистике есть небольшая разница, но в целом позитивная тенденция сохраняется", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что "последовательно осуществляются практические договоренности, достигнутые по итогам переговоров в Пекине в мае и встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане".

"Успешно реализуем совместные проекты в энергетике, в промышленности, в высоких технологиях, в транспорте, в сельском хозяйстве и во многих других областях", - перечислил российский лидер.

Для примера он привел названный в честь одного из китайских руководителей Дэн Сяопина логистический центр в Татарстане, который используется для грузоперевозок между РФ и КНР.