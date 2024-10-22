Йеллен анонсировала новый пакет санкций против России

Вашингтон на следующей неделе введет новый пакет санкций против России. Об этом 22 октября заявила глава минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, ограничения распространятся и на «посредников из третьих стран», которые, по мнению американских властей, «содействуют военной машине Москвы».

Параллельно США продолжают борьбу и с обходом антироссийских рестрикций, добавила министр финансов.

В Кремле не раз отмечали, что западные санкции наносят ущерб самим инициаторам. Ранее Президент РФ Владимир Путин посоветовал Штатам задуматься о негативном влиянии ограничений на доллар. Объем американской валюты в расчетах и резервах медленно, но сокращается, отметил российский лидер, добавив, что весь мир задался вопросом, стоит ли использовать доллар.