МВФ ожидает, что ФРС США еще два раза снизит ставку в 2024 году

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, может еще два раза снизить базовую процентную ставку в 2024 году и четыре раза - в следующем. С такими прогнозами выступил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.

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"Мы предполагаем, что ФРС еще дважды снизит ставку в 2024 году, а затем еще четыре раза в 2025 году", - отметил он на пресс-конференции, посвященной публикации доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.

По мнению Гуринши, ставка с нынешнего диапазона 4,75-5% упадет в итоге до примерно 2,75-3%.

Фонд считает, что такое решение продиктовано "прогрессом в борьбе с инфляцией, а также <...> охлаждением рынка труда".

"Поэтому ФРС сейчас обеспокоена тем, чтобы убедиться, что последняя часть процесса дезинфляции не ударит по экономической активности [страны]", - пояснил Гуринша.

Он подчеркнул, что на последнем этапе "становится все труднее снижать инфляцию, не нанося ущерба экономической активности".

В сентябре ФРС снизила базовую ставку до 4,75-5%. Снижение диапазона ставки было ожидаемо рынком. Показатель находился на пике с 2000 года. В последний раз финрегулятор снижал ставку в 2020 году в целях поддержки экономики на фоне пандемии. Позже она достигала своего пика на уровне 5,25-5,5% из-за роста инфляции.