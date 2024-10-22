Экономист заявил о тестировании идеи отказа от «старого» доллара в США

Отказ от долларов старого образца в некоторых странах может свидетельствовать о том, что США пытаются протестировать эту идею у себя, чтобы полностью отказаться от обслуживания своего долга. Такое мнение в беседе с «360» высказал экономист и бизнес-аналитик Валерий Корнеев.

Телеканал указал, что в Турции, Египте, Таиланде, ОАЭ и некоторых других странах стали требовать доллары нового образца в идеальном состоянии, то есть без потертостей, пятен и надписей. По мнению Корнеева, это может говорить о том, что Вашингтон тестирует идею отказа от «старого» доллара на территории США.

«В некий момент времени — не только наличные, но и безналичные — могут быть отменены для приема в Соединенных Штатах. Таким образом они смогут фактически отказаться от обслуживания своего долга», — добавил экономист.

Он отметил, что технически США способны это сделать, поскольку все безналичные доллары в обороте за пределами страны контролируют американские банки, а наличные имеют специальные серии. Если Вашингтон пойдет на этот шаг, то долговой рынок рухнет и Соединенные Штаты смогут его выкупить по крайне низкой цене, погасив свои долги и избежав гиперинфляции, заключил Корнеев.