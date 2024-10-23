Экономисты оценили траты банков России на подключение к цифровому рублю

Одному российскому банку может потребоваться минимум 120 миллионов рублей для внедрения в работу цифрового рубля. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на расчеты участников платежного рынка.

Подчеркивается, что указанная сумма является непосильной для большей части участников рынка, поскольку она существенно превышает их годовой бюджет на IT-инфраструктуру. Сейчас экспертами рассматриваются варианты уменьшения цены «входного билета».

Сообщается, что такая стоимость обусловлена тем, что для работы с цифровым рублем банкам сначала необходимо адаптировать под него все свои системы. Речь идет о дистанционном банковском обслуживании (ДБО) для физлиц и юрлиц, автоматизированной банковской системе (АБС), системах комплаенса.

Также, по словам одного из собеседников издания, для адаптации инфраструктуры банка требуется приобретение новых мощных серверов, покупка или написание нового ПО.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, направленный регулятором в Госдуму, сообщило, что внедрение цифровой формы рубля не повлечет за собой увеличение количества денег в экономике. Как отмечалось, корректировке подвергнется только структура денежной массы, но не ее объем.