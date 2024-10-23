Путин высказался об использовании доллара в качестве оружия

Президент России Владимир Путин счел использование американской валюты в политических целях в качестве оружия большой ошибкой. Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании саммита БРИКС, передает РИА Новости.

В мероприятии принимает участие, в частности, глава Нового банка развития объединения Дилма Роуссефф. По ее словам, непростая геополитическая ситуация в мире усугубляется тем, что доллар используется как оружие.

«Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что российская сторона не придерживается политики дедолларизации. Глава государства обратил внимание на то, что Запад отказал РФ в расчетах в американской валюте. Москва же просто вынуждена искать другие возможности, отметил президент.

Путин рассказал об угрозе нового кризиса в мире

Также ранее издание The Hill сообщило, что доллар может сильно пострадать из-за увеличения государственного долга США. Авторы материала предрекли роли «американца» в мировой экономике значительное падение.