Путину показали шуточную "купюру БРИКС"

Президент РФ Владимир Путин на саммите в Казани ознакомился с символической "купюрой БРИКС" и, смеясь, передал ее главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Последней банкнота не понравилась, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

После завершения заседания БРИКС в расширенном составе российский лидер покидал зал с некоей купюрой в руках. Он с улыбкой показал ее министрам и отдал банкноту в надежные руки председателя Банка России.

"Это кто-то из наших - то ли из ТПП (Торгово-промышленная палата - прим. ТАСС), то ли еще кто-то, - они напечатали такую квазиденьгу", - рассказал Песков, отвечая на вопросы журналистов об этом эпизоде.

По его словам, данная купюра "символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС".