Эрдоган рассказал Путину о решении проблемы с банковскими платежами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что соответствующие ведомства Анкары и Москвы постепенно решают проблемы банковских переводов между странами, пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава Турции поднял экономические темы в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. Также он напомнил, что желает встретиться с Путиным в Анкаре.

«Хочу выразить Вам, что желаю видеть Вас с визитом в Турции в ближайшее время», — обратился турецкий лидер к российскому коллеге.

Переговоры глав государств проходили на фоне сообщений о теракте в Анкаре. Путин выразил соболезнования в связи с ЧП, Эрдоган поблагодарил российского президента, уточнили журналисты.

В Турции предложили решение проблемы с платежами из России

Российский лидер отметил , что экономическое сотрудничество двух стран развивается динамично, торговля за 8 месяцев выросла на 6%. Он добавил, что продолжается проработка инициативы создания в Турции газового хаба.