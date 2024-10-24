МВФ подтвердил, что баланс сил мировой экономики отходит от G7 к БРИКС

Мировая экономика в ближайшие пять лет будет полагаться на страны БРИКС больше, чем на государства Группы семи. К таким выводам пришло агентство Bloomberg, основываясь на последнем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

Ожидается, что большая доля роста в предстоящий период будет приходиться на такие мощные экономики БРИКС, как Россия, Китай, Индия и Бразилия. В то же время ожидаемый вклад членов G7, таких как США, Германия и Япония, был пересмотрен в сторону понижения.