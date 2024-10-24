СМИ назвали самые проблемные страны Европы

Среди стран Европы именно Франция и Германия показывают демографический спад, экономическую стагнацию. Об этом сообщает Le Point.

Издание назвало Европу проигравшей стороной в условиях развала глобализации и усиления международного противостояния. Подчеркивается, что Франция стала европейской Аргентиной, поскольку в стране наблюдается слабый экономический рост, падение производительности труда, массовая безработица и двукратный дефицит бюджета. Уровень госдолга страны оценивается в 112% ВВП.

Германии предрекают рецессию в 2024 году. Авторы материала напомнили о том, что аналогичная ситуация наблюдалась и в 2023-м. Промышленное производство страны продемонстрировало сокращение на 15% с 2019 года, указывают эксперты.

В список стран, показавших рост экономики, входят Испания, Греция, Португалия и Италия, отмечается в статье. Там фиксируется подъем экономики и падение уровня безработицы, добавляется в материале.

Ранее Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в стране по итогам июля составил 2,9% в годовом выражении. Это самые низкие темпы инфляции с 2021 года.