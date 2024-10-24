На Западе оценили будущее платежной системы БРИКС
Создание платежной системы БРИКС чревато рисками фрагментации глобальной платежной системы. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).
Оно отметило, что главным пунктом повестки дня саммита БРИКС, в котором приняли участие лидеры Китая, Индии, Ирана и других стран, стало предложение России обойти доллар США путем создания новой системы платежных сообщений, известной как BRICS Bridge. Он должна стать альтернативой SWIFT, будучи ориентированной на технологии блокчейн, токены и цифровые валюты.
Как заявил профессор и эксперт по глобальному управлению в Институте международных отношений при Университете Цинхуа в Пекине Чэнь Ци незападные развивающиеся страны, такие как Китай, Россия, Индия и другие опасаются, что однажды США могут отключить их от SWIFT. Поэтому они приветствовали бы альтернативную платежную систему, если бы она появилась на свет.