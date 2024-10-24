В МВФ ожидают продолжения СВО в 2025 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что конфликт на Украине продлится и в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад фонда.

Согласно тексту доклада, при формировании прогноза по Украине в МВФ учитывали вероятное продолжение конфликта в 2025 году, как и его негативное влияния на украинскую экономику. По этой причине в фонде ожидают высоких государственных расходов, угроз для энергетической инфраструктуры и логистики, а также роста потребностей Киева в финансовой помощи.

«Ожидается, что военные действия продолжатся в 2025 году и будут дальше формировать экономические перспективы», — сказано в документе.

Ранее в МВФ заявили, что США рискуют столкнуться с финансовыми потрясениями из-за растущего госдолга.