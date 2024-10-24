Путин отметил быстрый рост товарооборота России и Африки

Президент России Владимир Путин сообщил о значительном росте товарооборота РФ со странами Африки.

"Год от года растет товарооборот России с Африкой. В 2023 году он прибавил более 30%, в этом году динамика тоже положительная - в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля увеличилась еще на четверть, до 25%", - сказал глава российского государства на встрече с президентом Мавритании, действующим председателем Африканского союза Мохамедом ульд Газвани.

По мнению Путина, два саммита Россия - Африка, которые прошли в 2019 году в Сочи и 2023 году в Санкт-Петербурге "придали дополнительный позитивный импульс отношениям России со странами континента".

"В настоящее время идет активная совместная работа над практической реализацией принятых по их итогам важных документов", - отметил российский лидер.

Он заверил, что высоко ценит решение Газвани приехать в Казань на саммит БРИКС. По словам Путина, "наращивание сотрудничества с динамично развивающимися странами Африканского континента является одним из важных направление работы БРИКС в формате "аутрич". Президент РФ заметил, что "представители Мавритании активно работали на мероприятиях объединения, которые были организованы российским председательством в этом году".