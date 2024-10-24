В МВФ оценили дефицит бюджета Украины в 2025 году в 19,2%

Дефицит бюджета Украины вырастет до 19,2% ВВП в 2025 году, а в 2024 году составит 18,8% ВВП. Такой прогноз содержится в очередном докладе европейского департамента МВФ, посвященном перспективам экономического развития региона.

"Ожидается, что общий дефицит бюджета в 2025 увеличится до 19,2% ВВП, так как расходы на оборону остаются высокими из-за продолжительных боевых действий, - говорится в документе. -

Дефицит по-прежнему будет финансироваться в основном из внешних источников".

В МВФ отметили, что рост дефицита бюджета Украины в 2024 году на 4,6 п. п. превысит прогноз предыдущего обзора украинской экономики, в основном, из-за увеличения военных расходов.

Согласно прогнозу МВФ, показатель роста экономики Украины в 2024 году составит 3%, а в 2025 году закрепится на уровне 2,5-3,5%. Инфляция к концу 2024 года достигнет, как считают в фонде, 9% на фоне "роста затрат на рабочую силу и энергоносители", а в 2025 году замедлится до 7,5%.

В фонде исходят из того, что конфликт на Украине продолжится и в 2025 году, продолжая влиять на экономические перспективы страны за счет высокого уровня государственных расходов, рисков для логистической и энергетической инфраструктуры, а также "напряженности на рынке труда из-за призыва в армию и слабой чистой миграции". Киеву также потребуется более внушительная внешняя финансовая поддержка.

В финансовом учреждении пришли к выводу, что риски для прогноза по украинской экономике "остаются высокими".