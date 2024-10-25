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Politico опасается подрыва статуса доллара в случае победы Трампа

Санкционная политика кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в случае его победы на выборах может подорвать статус доллара как мировой валюты.

В США заявили о рисках для доллара в случае победы Трампа на выборах
© globallookpress.com

Такое мнение выразил в своей статье для издания Politico обозреватель Эдвард Фишман.

"Если Трамп вернется в Белый дом <...>, мы можем обнаружить, что доминирование доллара более хрупко, чем кажется", - написал он.

Колумнист связывает риски статуса доллара с "пренебрежением Трампа к союзникам" и нежеланием консультироваться с ними по ограничительным мерам.

"Санкционная политика следующего президента США может иметь серьезные последствия для мировой роли доллара в случае, если следующим президентом окажется Трамп", - подчеркивает Фишман, указывая, что такое непродуманное введение ограничительных мер может привести к "ужасным последствиям".

Колумнист также приводит слова бывшего министра финансов США Джейкоба Лью о том, что "чрезмерное использование санкций" может подрывать экономическое лидерство Вашингтона и привести к "краху всемогущего доллара".

Ранее сам Трамп заявлял, что власти США своими руками убивают доллар как мировую валюту, вводя санкции против других государств, включая Россию.

Экономика
Эдвард Фишман
Джейкоб Лью
Дональд Трамп
Республиканская партия США