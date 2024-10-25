В США заявили о рисках для доллара в случае победы Трампа на выборах

Санкционная политика кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в случае его победы на выборах может подорвать статус доллара как мировой валюты.

Такое мнение выразил в своей статье для издания Politico обозреватель Эдвард Фишман.

"Если Трамп вернется в Белый дом <...>, мы можем обнаружить, что доминирование доллара более хрупко, чем кажется", - написал он.

Колумнист связывает риски статуса доллара с "пренебрежением Трампа к союзникам" и нежеланием консультироваться с ними по ограничительным мерам.

"Санкционная политика следующего президента США может иметь серьезные последствия для мировой роли доллара в случае, если следующим президентом окажется Трамп", - подчеркивает Фишман, указывая, что такое непродуманное введение ограничительных мер может привести к "ужасным последствиям".

Колумнист также приводит слова бывшего министра финансов США Джейкоба Лью о том, что "чрезмерное использование санкций" может подрывать экономическое лидерство Вашингтона и привести к "краху всемогущего доллара".

Ранее сам Трамп заявлял, что власти США своими руками убивают доллар как мировую валюту, вводя санкции против других государств, включая Россию.